Putin: Geçmişte tüfekle uyuduğum oldu

Andrey Kondraşov imzalı ‘Putin’ filmi için konuşan Rus lider “Yazlık evimde pompalı tüfekle uyuduğum oldu, bu doğru. O zamanlar böyle zamanlardı. Temkinli olanı Tanrı korur” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1990’lı yıllarda St. Petersburg’da çalıştığı sırada yazlık evinde pompalı tüfekle uyuması gerektiğini anlattı.
Andrey Kondraşov imzalı ‘Putin’ filmi için konuşan Rus lider “Yazlık evimde pompalı tüfekle uyuduğum oldu, bu doğru. O zamanlar böyle zamanlardı. Temkinli olanı Tanrı korur” ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)