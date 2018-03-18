Rusya’da ilk seçim sandıkları, Kamçatka ve Çukotka’da açıldı

Rusya'nın Uzakdoğu bölgesindeki Kamçatka ve Çukotka'da yerel saatle 08.00'de (TSİ 23.00) açılan seçim sandıklarında Rus halkı oy kullanmaya başladı.

DENİZDE VE TUNDRADA SEÇİM

© Sputnik/ Ilya Pitalev New York’taki oy kullanma noktasına boyalı saldırı

194 seçim sandığının açıldığı Kamçatka bölgesinde toplam 230 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Karada açılan 194 seçim sandığının yanı sıra seçim günü denizde görevde olacak gemilerde çalışan yaklaşık 5 bin personel için 123 seçim sandığı açılarak oylarını erken kullanma imkânı sağlandı.

Ulaşımı zor bölgelerde bulunan yaklaşık 1.700 seçmen de oylarını önceden kullandı.

‘KAMÇATKA, ÖNCE BİZ SEÇİYORUZ'

Seçim gününde yarımadada ‘Kamçatka, önce biz seçiyoruz' festivali düzenleniyor. Festival, bölgedeki tüm kültür kuruluşlarının yer aldığı büyük bir bayram havasında geçiyor, bölge halkı organize edilen atölye çalışmalarına, sanat, eğlence ve spor etkinliklerine katılma imkânı buluyor.

ÇUKOTKA'DA SEÇİM SANDIKLARINA TAKSİ HİZMETİ

Çukotka Yarımadası'nın halkı da Rusya'da oylarını en erken kullanacak olanların arasında. 55 seçim sandığının açıldığı bölgede toplamda 33 bin 208 kayıtlı seçmen var.

Bu arada Çukotka bölgesindeki Anadıyr kentinde taksiciler, oy kullanmak isteyen tüm seçmenleri seçim sandıklarına ücretsiz hizmet vermek için kolları sıvadı. Halkın ücret ödemeyeceği bu hizmet için taksicilere tam gün maaşı verilecek.