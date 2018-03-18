Matviyenko: Rusya’ya seçim öncesinde dışarıdan benzeri görülmemiş derecede baskı yapıldı

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, eski Rus ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesi ile ilgili davanın Rusya devlet başkanı seçimlerinden 1 hafta önce gündeme geldiğini ve Batı’nın Moskova’ya benzeri görülmemiş bir baskı yaptığını açıkladı.

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a konuşan Matviyenko, "Üzerimize benzeri görülmemiş siyasi ve ekonomik baskı yapıldı. Seçimlerde adaylara bu kadar destek geleceğinin beklenmediği ortada" ifadelerini kullandı.

Matviyenko, "Fakat bizim insanlarımız manipüle edilemez, Ruslar pekişti, bu baskıya karşı birlik oldu" diye konuştu.

'SKRİPAL OLAYI SEÇİMİN ÖNCESİNE GETİRİLDİ'

© AFP 2018/ JOHN THYS Rus elçi, eski casusu zehirleyen madde için İngiliz laboratuvarını işaret etti

Eski Rus ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'nın parmağı olduğu yönündeki iddiaların Rusya'daki devlet başkanı seçimlerinden bir hafta önce ortaya atıldığını söyleyen Matviyenko, "Şimdi de tüm bunlar dağılıyor" dedi.

Rus parlamenter, tüm bu eylemlerin Rusya'nın dünyadaki ekonomik ve siyasi etkisini düşürmeye yönelik olduğunu da sözlerine ekledi.