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    Rusya'nın Rostov-on-Don kentindeki seçim merkezi önünde dans eden topluluk

    Bosna Hersekli gözlemci: Rusya'da demokrasi bayramı var

    © REUTERS/ Sergey Pivovarov
    Rusya
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    Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi milletvekili ve Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin gözlemcisi Stasa Kosarac, seçimlerin dürüst ve demokratik bir atmosferde geçtiğini söyledi. Kosarac, Rusya'da bir demokrasi bayramının gözlendiğini vurguladı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © AFP 2018/ Mladen ANTONOV
    Rusya'da Putin'in zaferiyle biten seçimlerin resmi ön sonuçları açıklandı
    Sputnik'e konuşan Kosarac "Rusya'da hiç kuşkusuz üst düzey bir demokrasi gözlemliyoruz. Seçimleri gözlem sürecinde 1500 uluslararası gözlemci yer aldı. Bu da seçimlerin dürüst ve demokratik bir atmosferde geçmesinin istendiğini gösteriyor. Rusya'da bugün demokrasi bayramı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

    Moskova yakınlarındaki üç oy kullanma noktasındaki durumu incelediklerini belirten Kosarac, Rusların sakin ve bayram havasında oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

    Kosarac açıklamalarına şöyle devam etti: "Seçimlerde ayrıca bizim ülkemizde kullanılmayan bazı teknolojilerin kullanıldığını da fark ettik. Sözgelimi sandıklar optik tarayıcılarla tarandı. Bu iyi bir uygulama. Bizim ülkemizde de böyle bir teknolojinin kullanılmasını çok isterim. Ancak bizi asıl büyüleyen bu neşeli atmosfer. Seçim noktaları yakınlarında hediyelik eşyalar satıyorlar, yerel yiyecekler pişiriyorlar, bu çok etkileyici."

    'HER ŞEY DEMOKRATİK STANDARTLARDAYDI'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik/
    Rusya’da başkanlık seçimleri: Oyların yüzde 76.67’si Putin’e, katılım oranı 67.4
    Gözlemci Sırp parlamenterler arasındaki Vladimir Djukanovic de Moskova'daki bazı seçim noktalarını ziyaret etti.

    Sputnik'e konuşan Djukanovic "Her şeyin demokratik standartlarda yapıldığını söyleyebilirim. Biz ve diğer uluslararası gözlemcilere seçmen listesi gibi talep edilen tüm belgeler sağlandı. Kontrol sürecinin nasıl izlendiğini, bülten işlem sisteminin nasıl çalıştığını takip ettik. Rusya'daki seçimlerin standart bir şeffaflık, demokrasi ve çağdaşlıkla geçtiğini rahatça söyleyebilirim" dedi.

    Djukanovic şöyle devam etti: "Seçim noktalarına sabah 11:00-12:00 sularında gittik. Katılım oranı bir noktada çoktan yüzde 30'u aşmıştı, bu beni çok etkiledi. Bazı noktalarda katılım yüzde 10-11 oranındaydı. Bu çok şaşırtıcı. Gittiğimiz her yerde genç yaşlı herkes oy kullanmak için kuyruklar oluşturmuştu."

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    Etiketler:
    gözlemci, Seçim, Vladimir Djukanovic, Stasa Kosarac, Rusya
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