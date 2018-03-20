Rusya Dışişleri, Skripal olayını görüşmek için tüm büyükelçileri davet etti

Görüşmenin ana konusunun, Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili İngiltere yetkililerinin yaptığı açıklamalar ve suçlamaların olduğunu söyleyen Zaharova, görüşmeye Rusya Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Departmanı yöneticileri ile uzmanların katılacağını kaydetti.
© REUTERS/ Mukhtar Kholdorbekov
Zaharova, "Rusya'nın bakış açısını yabancı devletlerin resmi temsilcilerine ulaştırılması, tüm olası soruların yanıtlanması ve ayrıca Rus tarafının sormak istediği sorunların dile getirilmesi planlanıyor" dedi.
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