Rusya Dışişleri, Skripal olayını görüşmek için tüm büyükelçileri davet etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili soruşturmayı görüşmek üzere ülkedeki tüm yabancı ülke büyükelçilerini yarın belediklerini belirtti.

© REUTERS/ Mukhtar Kholdorbekov Lavrov: Batı basını Skripal olayını dürüstçe aydınlatmıyor

Görüşmenin ana konusunun, Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili İngiltere yetkililerinin yaptığı açıklamalar ve suçlamaların olduğunu söyleyen Zaharova, görüşmeye Rusya Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Departmanı yöneticileri ile uzmanların katılacağını kaydetti.

Zaharova, "Rusya'nın bakış açısını yabancı devletlerin resmi temsilcilerine ulaştırılması, tüm olası soruların yanıtlanması ve ayrıca Rus tarafının sormak istediği sorunların dile getirilmesi planlanıyor" dedi.