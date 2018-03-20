Ryabkov: Rusya’daki seçim sonuçları ardından, ABD ile diyaloğumuzun değişmesini umuyoruz

Gazetecilere konuşan Ryabkov "Bu seçimlerde elde edilen sonuçların sadece Rusya için değil, yurtdışı için de umut verici olduğunu düşünüyorum. Sonuçların yaklaşımları, bazı ABD'li politikacıların Rusya'yı izole etmeye yönelik düşüncelerini değiştirecek bir faktör olacak" dedi.

‘RUSYA VE ABD İŞBİRLİĞİ YAPMALI'

Rusya'nın diyaloğa açık olduğunu belirten Ryabkov, "Putin her zaman her türlü zorluğun ve sorunun çözülebileceğini söyledi. Muhakkak birlikte ilgilenilmesi gereken sorunlar var. Rusya ve ABD'nin işbirliği olmadan dünya çok istikrarsız ve kısmen de tehlikeli bir hal alıyor. Birlikte yapılacak işlerin dünyadaki atmosteri değiştireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘ABD, SEÇİMLERİ ETKİLEDİ'

Ryabkov, ABD'nin Rus muhalif lider Aleksey Navalniy'in hakkındaki adli hüküm nedeniyle seçimlere aday olamaması nedeniyle yönelttiği sert eleştirilerle Rusya'daki seçimleri etkilediğini ifade etti.

Ryabkov "Diğer müdahale girişimlerinin yanı sıra adayların kayıtları yapıldığı sırada Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun Navalniy'in kaydını yapmayı reddetmesi nedeniyle sert eleştiriler geldi. Bu yalnızca bir örnek, başka müdahale örnekleri de oldu" dedi.