'ABD, Rusya’ya saldırmadıkça Trump’ın Rus silahlarından endişe duymasına gerek yok'

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Bondarev, Trump’ın Rus silahlarından dolayı duyduğu endişelerin yersiz olduğunu, ABD, Rusya’ya saldırmadıkça böyle bir endişeye gerek olmadığını ifade etti. Bondarev, Trump’ın Putin’i arayıp tebrik etmesinin, Rusya’daki seçimlerin meşruiyetini kabul ettiği anlamına geldiğini de belirtti.

New York Times’ın ismi belirtilmeyen üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya’nın yeni silahlarıyla ilgili endişelerini dile getirdiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Viktor Bondarev “ABD, Rusya’ya saldırmadıkça, Sayın Trump’ın Rus silahlarından endişe duymasına gerek yok” dedi.

‘GÜÇ DENGESİ RUSYA LEHİNE DEĞİŞTİ’

Rus silahlarının saldırı değil, savunma amaçlı olduğunu belirten Bondarev “Batı’daki velvelenin nedeni güç dengesinin Rusya lehine değişmesi. Ancak bu denge, Sarmat veya Kinjal füzelerinin geliştirmesiyle değişmedi. Ordumuzun envanterindeki silahlar teknik özellikleri bakımından çoktan ABD’deki muadillerinin ötesine geçmişti. Yeni silahlar, teçhizatlarımızın yerinde, özellikle de Suriye’de kendilerini göstermesinin ardından bu durumun önüne yalnızca dev bir ünlem koymuş oldu” ifadesini kullandı.

Bondarev, Rusya’nın yeni Sarmat kıtalararası füzesine müdahale için ABD’ye ait en az 500 anti balistik füzenin gerektiğini ifade etti.

‘TRUMP, PUTİN’İN ÇAĞRISINA KULAK VERSİN’

Bondarev, Trump’ın yeni Rus silahlarından endişe duymak yerine, Putin’in bozulan ikili ilişkilerin düzelmesine yönelik çağrısına kulak vermesi gerektiğini ifade etti.

Bondarev “Putin, Federal Meclis’e hitabında NATO ülkelerine ne demek istedi? ‘Dostça yaşayalım.’ Biz silah yarışında değiliz, yalnızca kendi güvenliğimizi garanti ediyoruz. Devlet başkanımız da tüm yetkililerimiz de uluslararası arenada Rusya adına diyaloğa, işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Ancak yalnızca eşit koşullar altında… Vatanımız Rusya’nın çıkarlarına zarar verecek şekilde değil…” dedi.

‘TRUMP’IN TEBRİĞİ STANDART BİR TEPKİ’

Bondarev, Trump’ın Putin’i arayıp Rusya başkanlık seçimlerindeki zaferi için tebrik etmesinin de büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

Trump’ın Putin’i aramasının şaşırtıcı olmadığını belirten Bondarev, “Bu iki güçlü ülke arasındaki ilişkilerin durumuna çok fazla bağlı olmayan standart bir tepki. Bu görüşmenin anlamını çok büyütmemeli, olmayan anlamlar yüklememeliyiz. Kutladı mı, kutladı” dedi.

‘SEÇİMLERİN MEŞRUİYETİNİ KABUL ETTİĞİ ANLAMINA GELİR’

Bondarev, bu adımın Trump’ın Rusya’daki seçimlerin meşru olduğunu kabul ettiği anlamına geldiğini de vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis konuşmasında Rusya’nın geliştirdiği yeni silahları tanıtmıştı.