Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Twitter’da sordu: Siz olsanız hangi ABD konsolosluğunu kapatırdınız?

Washington dün 60 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi ve Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'nun kapatılması kararı aldı. Moskova, bu adımlara simetrik yanıt verileceğini bildirirken, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği konuya hiciv kattı.
Büyükelçilik yayınladığı mesajda kullanıcılara "ABD, Seattle Konsolosluğu'nun kapatılması kararı aldı. Siz olsanız ABD'nin Rusya'daki hangi konsolosluğunu kapatırdınız?" sorusunu yöneltti.
Seçenekler arasında St. Petersburg başkonsolosluğu, Yekaterinburg ve Vladivostok konsoloslukları yer aldı.
Yaklaşık 53 binden fazla kişinin katıldığı oylamada, katılımcıların yüzde 47'si St. Petersburg başkonsolosluğunun kapatılması gerektiğini savundu.
US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 26, 2018
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