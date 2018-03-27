Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Twitter’da sordu: Siz olsanız hangi ABD konsolosluğunu kapatırdınız?

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlemesinde Moskova’nın sorumlu olduğu suçlamalarına destek verip Rusya’nın Seattle Konsolosluğu’nu kapatmasına alaycı bir yanıt verdi. Büyükelçiliğin Twitter hesabında bu adıma karşılık ABD’nin hangi konsolosluğunun kapatılması gerektiği konusu oylamaya sunuldu.