Rusya Kültür Bakanlığı: İngiltere ile kültürel işbirliğini sonlandırmıyoruz

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği daha önce, İngiliz toplumunda İngiltere'deki yerel okullarda Rus çocukların eğitimine yönelik ayrılıkçı yaklaşım söylentileri nedeniyle Ruslara çocuklarını bu ülkedeki yaz okullarına ve dil kurslarına gönderme gereksinimlerini dikkatlice tartmalarını tavsiye etmişti.

Söz konusu açıklamaların üzerine, ‘İngiltere ile kültürel işbirliğinin sonlandırılması planlanıyor mu?' sorusuyla karşı karşıya kalan Juravskiy, "Biz tek taraflı olarak kendi adımıza hiçbir zaman ilişkileri koparmaya ya da kültürel bağları sonlandırmaya girişmedik, dolayısıyla bu durumda da Kültür Bakanlığı tarafından dostane olmayacak bir eyleme başvurulmadı" yanıtını verdi.

Juravskiy, "Eskiden de olduğu gibi kültürün politikanın dışında kalmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.