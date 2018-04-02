Uşakov: Putin, Erdoğan ve Ruhani, Suriye'de anayasa reformunu teşvik edecek tedbirleri masaya yatıracak

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin 4 Nisan'da Ankara'da yapacakları 2. üçlü zirvede Suriye'de anayasa reformunu teşvik edecek tedbirleri ele alacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3-4 Nisan'da gerçekleştireceği Türkiye ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Uşakov, Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 4 Nisan'da yapılacak 2. üçlü zirvede Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınan karara uygun olarak Suriye'de anayasa reformunu teşvik edecek tedbirleri ele alacağını belirtti.

Rusya, Türkiye ve İran'ın en kısa sürede dengeli ve işleyen bir anayasa komitesi kurulması konusunda BM'ye desteğini sürdüreceğini kaydeden Uşakov, zirvede BM Güvenlik Konseyi'nin 24 Şubat tarihli, Suriye'deki insani durumu iyileştirilmesi için ülkenin tüm bölgelerinde ateşkes uygulanması çağrısı yapan kararının hayata geçirilmesiyle ilgili konularda fikir alışverişi yapılacağını vurguladı.

© Sputnik/ Alexandre Vilf 'Türkiye'ye S-400 teslimatını 2020'ye kadar tamamlamak için çabalıyoruz'

Uşakov'a göre liderler, üçlü zirvenin sonunda Suriye'deki durumla ilgili bir ortak deklarasyon kabul edecek.

Uşakov, "Beklentilerimize göre liderler, gerek zirve sırasında gerekse de ortak deklarasyonda Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün desteklenmesine bağlılığını vurgulayacak. Bu konu son derece önemli" diye konuştu.

'ÜDİK'TE ENERJİ İŞBİRLİĞİ VE DOMATES SEVKİYATI KONUŞULACAK'

3 Nisan'da Putin ve Erdoğan'ın eş başkanlığında toplanacak 7. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı hakkında da bilgi veren Uşakov, liderlerin Suriye konusunu, enerji işbirliğini ve Türk domatesi sevkiyatını konuşacağını belirtti.

Uşakov sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğal olarak, enerjinin yanı sıra tarım alanında ticaret de önemli bir konu. Rusya, bazı Türk tarım ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını kaldırdı ve bunun sonucunda Türkiye'den ithalat rakamları 1.6 kat artarak 1 milyar dolara ulaştı. Görüşmede muhtemelen domates konusu da ele alınacak."

Şu anda Türk domatesi sevkiyatının 12 şirket tarafından gerçekleştirildiğini de anımsatan Uşakov, "Putin ve Erdoğan, ikili ilişkilerdeki diğer konuları da istişare etmeyi planlıyor. Suriye'deki durum da dahil bölgesel ve uluslararası gündemdeki gelişmeler de masaya yatırılacak" diye ekledi.

AKKUYU PROJESİ STRATEJİK YATIRIM STATÜSÜ KAZANDI

Uşakov, Mersin'de Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) tarafından inşa edilecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne stratejik yatırım statüsü verildiğini belirtti.

Uşakov, projeye stratejik yatırım statü verilmesinin 10 milyar dolar tasarruf yapılmasını sağlayacağını vurguladı.

'TÜRK AKIMI'YLA İLGİLİ İZİNLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ALINDI'

Uşakov, Türk Akımı doğalgaz boru hattı inşasının takvime göre ilerlediğini de kaydederek projeyle ilgili izinlerin büyük bölümünün alındığının altını çizdi.

'TÜRKİYE YENİDEN EN POPÜLER YERLERDEN BİRİ OLDU'

Uşakov'un üzerinde durduğu bir diğer konu, Rus turistlerin Türkiye tercihiydi.

2017 yılında Türkiye'nin Ruslar için yeniden en popüler yerlerden biri haline geldiğini kaydeden Uşakov, "Geçen yıl 4.7 milyon Rus, Türkiye'de tatil yaparak 2014 yılındaki 4.5 milyon rekorunu geride bıraktı" dedi.Uşakov, Türkiye'de Rus vatandaşlarının güvenliğinin teminine büyük önem verdiklerini ifade etti.

'GAZ GRUP TÜRKİYE'DE BAĞLI ŞİRKET KURMAYI PLANLIYOR'

Uşakov'a göre Rus otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından GAZ Grup, Türkiye'de bir bağlı şirket kurmayı ve Türk pazarına yeni modellerini sunmayı planladığını söyledi.

Firmanın Türk pazarında Gazelle Next, Ural Next modelleriyle otobüs satışına başlamayı planladığını belirten Uşakov, liderler arasındaki görüşmede sanayi, inşaat ve nakliye alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik tedbirlerin konuşulmasının planlandığını vurguladı.

'ÜDİK TOPLANITISI SONUNDA BİR DİZİ BELGE İMZALANACAK'

Uşakov, ÜDİK toplantısının sonunda özellikle iletişim alanında ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) nezdinde olmak üzere bir dizi belgenin imzalanacağını ifade etti.

Şu ana dek 5 belge üzerinde mutabakat sağlandığını bildiren Uşakov, "Bunlar, iletişim ve bilgi teknolojileri alanında işbirliği mutabakat zaptı, sosyal politikalar ve kadın hakları, aile ve çocuk alanında işbirliği mutabakat zaptı, spor alanında işbirliği mutabakat zaptı ile RFPİ nezdinde iki anlaşma" diye ekledi.