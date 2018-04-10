Peskov: ABD, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin gerçeklerle yüzleşmeyi reddediyor

ABD ve bazı Batılı ülkelerinin, başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlendiği öne sürülen kimyasal saldırı hakkında oldukça olumsuz tutum sergilediğini belirten Peskov, "Gerçeklerle yüzleşmeyi reddediyor ve kimyasal madde kullanıldığına dair suçlamalarda bulunuyorlar" dedi.

Suçlamalarda bulunarak herhangi bir soruşturma yapmadan hüküm vermenin Batılı ülkeler için bir gelenek haline geldiğine dikkat çeken Peskov, bu ülkelerin hiçbirinin tarafsız soruşturmadan söz etmediğinin altını çizdi.

'DİPLOMATİK ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

© REUTERS/ Omar Sanadiki Rusya: Dumalı doktorlara kimyasal zehirlenme şikayeti bulunan hastalar başvurmadı

Peskov, bu tutumun diplomatik çabalar için manevra şansını belirgin biçimde azalttığını da kaydederek, "Ancak bu, Rus tarafının diplomatik alandaki aktif çalışmalardan vazgeçme niyetinde olduğu anlamına gelmiyor. Bu çalışmalar doğal olarak devam edecek" diye ekledi.

Batılı ülkeler, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiğini öne sürmüş ve bundan Suriye hükümetini sorumlu tutmuştu.

Rusya, Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını reddetmiş ve iddiaların tarafsız biçimde soruşturulmasını talep etmişti.