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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov

    Rus Büyükelçi: Türk vatandaşları için vize rejimini kolaylaştırmaya hazırız

    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    Rusya
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    Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya'nın öncelikle TIR şöförleri ve büyük işletmelerin temsilcileri olmak üzere, belirli kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin serbestleştirilmesine yönelik adımları görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

    Rusya pasaportu
    © Sputnik/ Sergey Kuznecov
    ‘Rusya ve Türkiye arasında hizmet pasaportları için vize kolaylığı mutabakat süreci devam ediyor’
    Sputnik'e konuşan Yerhov, "İlişkilerimizin başarılı şekilde gelişmesi vize alanında da kullanılabilecek olumlu imkânlar yaratıyor. Rusya tarafı özellikle de vizenin en çok gerekli olduğu kişiler de dahil, belirli kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin serbestleştirilmesine yönelik tedbirleri görüşmeye hazır. Burada söz konusu öncelikle TIR şöförleri ve ülkemizi sıklıkla ziyaret eden büyük işletmelerin temsilcileri" ifadelerini kullandı.

    'HİZMET PASAPORTU HAMİLLERİNE VİZE SERBESTİSİ İÇİN ANLAŞMAYA HAZIRIZ'

    Rusya'nın hizmet pasaportu hamillerine vize serbestisi getirilmesi için en yakın zamanda anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirten Yerhov, "Belki de ileride iki ülkenin yurttaşlarının ziyaretlerine yönelik 2010 tarihli hükümetlerarası anlaşmaya dönülmesinin konuşulması için koşullar oluşur" dedi.

    Rusya, 2015 yılında Türkiye'ye vize serbestisini kaldırmıştı.

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    Etiketler:
    vize kolaylığı, Aleksey Yerhov, Rusya, Türkiye
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