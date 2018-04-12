Putin, süper ağır roketin testlerine ne zaman başlanacağını açıkladı

Putin, “Süper ağır roketin ilk testlerinin 10 yıl sonra yapılması planlanıyor” diye konuştu.
'EN KISA ZAMANDA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ'
Rusya’nın yeni Vostoçnıy uzay üssünde testler için özel bir fırlatma rampasının kurulması gerektiğine dikkat çeken Putin, “Bunu planlıyoruz ve en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız. Ağır roket için devredeyiz, şimdi süper ağır roket için de harekete geçmemiz gerekecek” ifadelerini kullandı.
Rus lider, yeni roketin ve fırlatma rampasının birlikte kullanıma girmesi için geliştirme çalışmalarının da bir arada yürütüleceğini belirtti.
1.6 MİLYAR RUBLE KAYNAK TAHSİS EDİLDİ
Rusya’nın yeni süper ağır roketi, Dünya yörüngesine 80 ton, Ay’a ise en az 20 ton faydalı yük taşıma kabiliyetine sahip olacak. Söz konusu fırlatıcı roket sayesinde sadece Ay’a değil, Mars ve Jüpiter’e de uzay mekiklerin ve istasyonların gönderilmesi planlanıyor. Yeni roketle Ay yolculuklarıysa 5 gün gibi kısa sürede gerçekleşecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)