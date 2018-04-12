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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin, süper ağır roketin testlerine ne zaman başlanacağını açıkladı

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya yörüngesine 80 ton, Ay’a ise 20 ton faydalı yük taşıma kabiliyetine sahip olacak süper ağır fırlatıcı füzenin 10 yıl sonra test edilmeye başlanacağını belirtti.

    Roket
    © Sputnik / Michael Klimentyev
    Rus şirketi, yeniden kullanılabilir roket üretme çalışmalarına başlıyor
    Rus kozmonot Yuri Gagarin'in 12 Nisan 1961'de Vostok uzay gemisiyle gerçekleştirdiği ilk uzay uçuşunun anısına Rusya’da 1962’den itibaren her yıl kutlanan 12 Nisan Kozmonot Günü dolayısıyla Moskova’da açılan ‘Kosmos’ (Uzay) sergisini ziyaret eden Putin, Rusya’nın geliştirmeyi planladığı yeni süper ağır roketle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Putin, “Süper ağır roketin ilk testlerinin 10 yıl sonra yapılması planlanıyor” diye konuştu.

    'EN KISA ZAMANDA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ'

    Rusya’nın yeni Vostoçnıy uzay üssünde testler için özel bir fırlatma rampasının kurulması gerektiğine dikkat çeken Putin, “Bunu planlıyoruz ve en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız. Ağır roket için devredeyiz, şimdi süper ağır roket için de harekete geçmemiz gerekecek” ifadelerini kullandı.

    Rus lider, yeni roketin ve fırlatma rampasının birlikte kullanıma girmesi için geliştirme çalışmalarının da bir arada yürütüleceğini belirtti.

    1.6 MİLYAR RUBLE KAYNAK TAHSİS EDİLDİ

    Yuri Gagarin
    © Sputnik / Vitaliy Belousov
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    Rusya’da devlet ihaleleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı siteden, yeni süper ağır roketle ilgili çalışmaların başlayabilmesi için 1.6 milyar ruble (yaklaşık 26 milyon dolar) kaynak tahsis edildiği öğrenildi. Roket eskizinin Ekim 2019’a kadar geliştirilmesi planlanıyor.

    Rusya’nın yeni süper ağır roketi, Dünya yörüngesine 80 ton, Ay’a ise en az 20 ton faydalı yük taşıma kabiliyetine sahip olacak. Söz konusu fırlatıcı roket sayesinde sadece Ay’a değil, Mars ve Jüpiter’e de uzay mekiklerin ve istasyonların gönderilmesi planlanıyor. Yeni roketle Ay yolculuklarıysa 5 gün gibi kısa sürede gerçekleşecek.

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    Etiketler:
    Yuri Gagarin, Vladimir Putin, Vostoçnıy uzay üssü, Rusya
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