Rosselhoznadzor, Türk domates üreticilerini denetleyecek

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre 6 gün Türkiye'de bulunacak Rus uzmanlar, Rusya'ya sevk edilen domatesleri yetiştirmek, ambalajlamak ve ihracata hazırlamak için kullanılan teknolojileri inceleyecek ve Türk şirketlerin Avrasya Ekonomik Birliği'nin hijyen koşullarına uygun olup olmadığını değerlendirecek.
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Rus uzmanların denetleyeceği üretici firmalar, denetimden geçmeleri halinde Rusya'ya domates ihraç edebilecek.
Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den domates ithalarına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmıştı.
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