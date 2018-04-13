Rosselhoznadzor, Türk domates üreticilerini denetleyecek

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), 15-21 Nisan tarihlerinde domates üreticilerini denetlemek üzere bir kez daha Türkiye'ye geliyor.

© AP Photo / Raad Adayleh Rusya'dan bir Türk şirkete daha domates ihracat izni

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre 6 gün Türkiye'de bulunacak Rus uzmanlar, Rusya'ya sevk edilen domatesleri yetiştirmek, ambalajlamak ve ihracata hazırlamak için kullanılan teknolojileri inceleyecek ve Türk şirketlerin Avrasya Ekonomik Birliği'nin hijyen koşullarına uygun olup olmadığını değerlendirecek.

Rus uzmanların denetleyeceği üretici firmalar, denetimden geçmeleri halinde Rusya'ya domates ihraç edebilecek.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den domates ithalarına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmıştı.