Rusya’da mahkeme Telegram’a erişimin durdurulmasına izin verdi

Roskomnadzor Sözcüsü Mariya Smelyanskaya, duruşmada Telegram'ın yöneticilerinin eylemlerinin Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarının güvenliği tehdit ettiğini söyledi.
FSB, Rusya'da planlanan terör eylemlerinin belirlenmesi için teröristlerce yaygın olarak kullanılan Telegram'ın yönetiminden şifreleme anahtarlarını istemişti.
Şirketin talebi reddetmesinin ardından Roskomnadzor 6 Nisan'da Telegram'ı, erişimi engelleme izni talep ederek mahkemeye vermişti.
Telegram'a Aralık 2017'de St. Petersburg'daki metro saldırısında yer alan teröristlerin mesajlarına erişilmesi talebini reddettiği için 13.600 dolar ceza kesilmişti.
St. Petersburg'daki iki metro istasyonu arasında seyahat halindeki bir trende 3 Nisan 2017'de meydana gelen patlamada 16 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.
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