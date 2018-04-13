Rusya’da mahkeme Telegram’a erişimin durdurulmasına izin verdi

Rusya’nın Moskova bölgesindeki Taganskiy mahkemesi, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) mobil mesajlaşma uygulaması Telegram’a erişimin engellenmesine izin verilmesi yönündeki talebini onayladı. Roskomnadzor’un Telegram’ı bir an önce engellemesine karar verildi.

© Sputnik / Anatoly Medved St. Petersburg metrosu saldırısını düzenleyenlerin nasıl haberleştiği belli oldu

Roskomnadzor'un Telegram'a erişimin engellenmesi yönündeki izin talebi Taganskiy mahkemesi tarafından onandı. Mahkemeden uygulamaya erişimin bir an önce engellenmesi kararı çıktı.

Roskomnadzor Sözcüsü Mariya Smelyanskaya, duruşmada Telegram'ın yöneticilerinin eylemlerinin Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarının güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

FSB, Rusya'da planlanan terör eylemlerinin belirlenmesi için teröristlerce yaygın olarak kullanılan Telegram'ın yönetiminden şifreleme anahtarlarını istemişti.

Şirketin talebi reddetmesinin ardından Roskomnadzor 6 Nisan'da Telegram'ı, erişimi engelleme izni talep ederek mahkemeye vermişti.

Telegram'a Aralık 2017'de St. Petersburg'daki metro saldırısında yer alan teröristlerin mesajlarına erişilmesi talebini reddettiği için 13.600 dolar ceza kesilmişti.

St. Petersburg'daki iki metro istasyonu arasında seyahat halindeki bir trende 3 Nisan 2017'de meydana gelen patlamada 16 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.