Rus Büyükelçilikten Pompeo’ya: Başka ülkelerin iç işlerine karışan varsa ABD’dir

Eski CIA Direktörü Mike Pompeo’nun Moskova’nın ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin diğer ülkelerin iç işlerine karşıma ve sahte ‘devrimler’ çıkarma konusunda zengin deneyime sahip olduğunu belirtti.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Rus senatör: Seçimlere dışarıdan binlerce müdahale girişimi tespit edildi

ABD Dışişleri Bakan adayı Pompeo, Senato'daki konuşması sırasında bir kez daha Moskova'yı ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bağlamda bir kez daha açıklamak istiyoruz ki, Rusya rejim değiştirme, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etme, sahte ‘devrimler' çıkarma gibi işlerle uğraşmıyor. Bu tür tekniklere mükemmel biçimde hâkim olan ABD, bu alanda zengin deneyime sahip. Onların dünya genelindeki ‘başarıların' listesi ve ‘kötü davranış' örnekleri etkileyici" dedi.

Büyükelçilik, delil olarak çok sayıdaki arşiv verilerini ve eski ABD istihbarat ve diğer kurumların çalışanlarının, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu tür operasyonların gerçekleştirildiği yönünde ABD medyasına yaptığı itirafları gösterdi. Bu itiraflara göre, ABD'nin en az 45 ülkedeki seçimlere yaklaşık 80 kez müdahale ettiği yönünde değerlendirmeler var.