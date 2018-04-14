Ryabkov: Rusya, Suriye'ye saldıran ABD, İngiltere ve Fransa ile irtibat halinde

Kommersant gazetesine demeç veren Ryabkov, "İletişimin ve diplomatik kanallar üzerinden yürütülen çalışmaların niteliği hakkında yorum yapmıyoruz. Bu, Suriye'ye saldıran grupta yer alan ülkelerin temsilcileriyle yapılan farklı tarzlardaki iletişimi de kapsıyor. Bu ülkelerle irtibat halindeyiz" dedi.
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Ryabkov, Rusya ve ABD orduları arasında sürekli bir ihtilaf bulunduğunu da kaydederek, "Ancak Rusya, ABD ile işbirliğini yapmayı ister" diye ekledi.
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