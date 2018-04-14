Ryabkov: Rusya, Suriye'ye saldıran ABD, İngiltere ve Fransa ile irtibat halinde

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın Suriye'ye bu sabaha karşı füze saldırısı düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa ile temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Rus Dışişleri: Uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal eden saldırıyı kınıyoruz

Kommersant gazetesine demeç veren Ryabkov, "İletişimin ve diplomatik kanallar üzerinden yürütülen çalışmaların niteliği hakkında yorum yapmıyoruz. Bu, Suriye'ye saldıran grupta yer alan ülkelerin temsilcileriyle yapılan farklı tarzlardaki iletişimi de kapsıyor. Bu ülkelerle irtibat halindeyiz" dedi.

Ryabkov, Rusya ve ABD orduları arasında sürekli bir ihtilaf bulunduğunu da kaydederek, "Ancak Rusya, ABD ile işbirliğini yapmayı ister" diye ekledi.