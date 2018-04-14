Rusya: Saldırı, Esad'ı koltuktan indirme ve Arap Baharı'nı yeniden canlandırma girişimi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıyı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı koltuktan indirme ve Arap Baharı'nı yeniden canlandırma girişimi olarak niteledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zaharova, "Saldırının amacını mantık ve verimlilik açısından açıklamak imkansız. Bunu sadece 'Esad gitmeli' görüşüne ve 'Arap Baharı' düşüncesine dönerek açıklayabiliriz. Birkaç yıl önce uygulamak istedikleri bu düşünceleri yeniden canlandırmak ve bunu güç kullanarak gerçekleştirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.