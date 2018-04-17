Rusya: ABD’ye roket motoru sevkiyatını durdurabiliriz

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, ABD’ye roket motoru sevkiyatını durdurabileceklerini, ancak bu yönde henüz bir karar alınmadığını söyledi.

© REUTERS / Jonathan Ernst Beyaz Saray: Rusya'ya ek yaptırımlara kısa zamanda karar vereceğiz

RBC televizyonuna konuşan Rogozin, Moskova'nın karar alması halinde ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurabileceklerini kaydetti.

Konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Ryabkov "Durdurabilir miyiz? Evet, durdurabiliriz. Ancak artıları ve eksileri tartıp kendi ayağına sıkmaya yol açacak temiz politika nerede, ekonomik alanda faydacılık nerede onu anlamamız gerek" dedi.

Rus milletvekilleri geçen hafta ABD menşeli ilaç, alkol, tütün ve tarım ürünlerinin yasaklanmasını öngören bir kanun teklifi sunmuştu. Teklifte ABD ile nükleer, uçak inşa ve roket motoru alanında işbirliğinin de durdurulması da öngörülüyor.