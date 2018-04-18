‘Rusya’da 64 kişinin öldüğü AVM yangınının nedeni kısa devre’

Rusya’nın Keremovo kentindeki Zimnyaya Vişnya alışveriş merkezinde çıkan ve 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının nedeninin aydınlatma sisteminde meydana gelen kısa devre olduğu belirtildi.

© Sputnik . Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Rusya'daki yangında 37 kişinin öldüğü doğrulandı

Basın toplantısında konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Denetim ve Önleme Departmanı Müdürü Rinat Yenikeyev, önverilere göre AVM'deki yangına sebebinin aydınlatmada meydana gelen kısa devre olduğunu ifade etti.

"Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, ancak sorun orada" diyen Yenikeyev, kısa devre sonucu oluşan kıvılcımların AVM'deki top havuzuna düştüğünü ifade etti. Yenikeyev ayrıca "Asıl neden Rusya Soruşturma Komitesi tarafından açıklanacak" dedi.

Kemerovo'da 25 Mart'ta çıkan yangında 41'i çocuk 64 kişi ölmüştü. AVM'deki yangının çocuk oyun bölümlerinin bulunduğu yerde başladığı belirtilmişti.