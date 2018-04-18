‘Rusya’da 64 kişinin öldüğü AVM yangınının nedeni kısa devre’

Basın toplantısında konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Denetim ve Önleme Departmanı Müdürü Rinat Yenikeyev, önverilere göre AVM'deki yangına sebebinin aydınlatmada meydana gelen kısa devre olduğunu ifade etti.
© Sputnik . Rusya Acil Durumlar Bakanlığı
"Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, ancak sorun orada" diyen Yenikeyev, kısa devre sonucu oluşan kıvılcımların AVM'deki top havuzuna düştüğünü ifade etti. Yenikeyev ayrıca "Asıl neden Rusya Soruşturma Komitesi tarafından açıklanacak" dedi.
Kemerovo'da 25 Mart'ta çıkan yangında 41'i çocuk 64 kişi ölmüştü. AVM'deki yangının çocuk oyun bölümlerinin bulunduğu yerde başladığı belirtilmişti.
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