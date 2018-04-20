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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov, Sputnik'e konuştu: Putin ve Trump, iki ülke arasında silahlı çatışmaya asla izin vermez

    © REUTERS / Sergey Karpukhin
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasındaki gerginliklerin silahlı bir çatışmaya dönüşmesine asla izin vermeyeceğini söyledi.

    ABD-Aegis-Füze savunma sistemi-Deneme
    © AFP 2018 / ABD Donanması
    ABD, füzelerine Rusya’dan gelebilecek tepkiden endişeli
    Sputnik, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la röportaj yaptı.

    ABD’nin koalisyonla birlikte Suriye’ye düzenlediği bombardımanın ardından Rusya-ABD arasında savaş çıkması senaryoları tartışılırken, Sputnik’e konuşan Lavrov “Silahlı çatışma riskinden söz edecek olursak, orduların, elbette Devlet Başkanı (Vladimir) Putin veya ABD Başkanı Donald Trump’ın buna izin vermeyeceğini düşünmekte kesinlikle eminim. Putin ve Trump, halkları tarafından seçilmiş ve halklarının huzurundan sorumlu liderler” dedi.

    'KOALİSYONU KIRMIZI ÇİZGİLERİ GEÇMEMEK KONUSUNDA UYARMIŞTIK'

    Lavrov, Rusya’nın koalisyonu Suriye’de kırmızı çizgileri geçmenin misillemeyi doğuracağı konusunda uyardığını belirtti.

    Lavrov “Troyka’nın (ABD, Fransa, İngiltere) planları uygulamaya geçmeden önce Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, koalisyonun eylemleri nedeniyle Rus askerlerinin zarar görmesi halinde, cevabımızın sert ve açık olacağını belirtmişti" dedi.

    'KARADAKİ KIRMIZI ÇİZGİLER DE DAHİL'

    Lavrov, açıklamalarına şöyle devam etti: "Daha sonra ordu liderleri düzeyinde, generaller düzeyinde, bizim temsilcilerimiz ve koalisyonun komutanları arasında temaslar gerçekleşti. Bu temaslar sırasında onlara kırmızı çizgilerimizin neler olduğu anlatıldı, buna coğrafi anlamda, karadaki kırmızı çizgiler de dahil. Sonuçlar da bu kırmızı çizgilerin geçilmediğini gösteriyor."

    'SAVUNMA SİSTEMLERİNİN FÜZELERE MÜDAHALE ETTİĞİNİ KANITLAYACAĞIZ'

    Öte yandan Lavrov, Rusya ordusunun yakında Suriye’deki füze savunma sistemlerinin, ABD, İngiltere ve Fransa’nın fırlattığı füzelere müdahale ettiğine dair kanıt sunacağını ifade etti: "ABD’li meslektaşlarımız tüm füzelerin hedeflere ulaştığını söylüyor, Fransa’nın füzelerinin de hedefleri vurduğu belirtiliyor. Genelkurmay başkanlığımızın olayla ilgili net bir tabloya sahip. Olanları anbean izledik, canlı canlı görüntüledik. Askerlerimiz bununla ilgili istatistikleri sağladı. Bunun için açıklama yapmaya hazırız. Eğer birileri 105 füzenin hedefe ulaştığını söylüyorsa, istatistiklerini göstermeli. Bizim kanıtlarımız, iddialarımız en azından asılsız değil ve yakında ordumuz tarafından sunulacak."

    Etiketler:
    Donald Trump, Sergey Lavrov, Vladimir Putin, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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