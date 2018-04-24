Kremlin: Ermenistan’da olanlar Ukrayna’daki yönetim değişikliğiyle aynı değil

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Rus vekil: Sarkisyan akıllıca karar verdi yoksa kan akabilirdi

Gazetecilere konuşan Peskov "(Ukrayna'da olanlarla Ermenistan'da olanlar) Aralarında paralellik çizmek istemem, çünkü iki durum birbirinden tamamen farklı. Doğrudan paralel olduğunu söylemek pek mümkün değil. Elbette Ermenistan'daki durumu da incelemek gerekiyor, biz de ayrıntılı şekilde inceliyoruz. Şimdilik söyleyebileceğim Ukrayna'da olanlarla bu konuda bir bağlantı kurmanın yersiz olduğu" ifadelerini kullandı.

Peskov, Ermenistan'da durumun istikrarsızlığa doğru ilerlemediğini, bunun da Rusya'yı memnun ettiğini söyledi.

Peskov "Erivan'da olanlar Ermeni dostlarımızın, partnerlerimizin, müttefiklerimizin içişleri. Ermenistan bizim için çok değerli bir partner, ekonomi alanında, kültür alanında ve daha birçok alanda çok geniş bağlantılarımız var. Ülkede düzen, istikrarın korunmasını, yakın zamanda, görülebilir bir gelecekte Ermeni halkını temsil eden tüm güçler arasında siyasi uzlaşmanın olmasını umuyoruz" dedi.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan Ermenistan Devlet Başkanı, hükümetin istifasını kabul etti

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in henüz istifa eden Sarkisyan ve Ermenistan'da başbakanlık görevine vekalet eden Karapetyan'ın henüz görüşmediğini söyledi.

Peskov "(Rusya Başbakanı) Dmitriy Medvedev düzeyinde görüşme oldu, ancak devlet başkanı henüz görüşmedi" dedi.

Ermenistan'da yaklaşık iki hafta süren protestoların ardından Sarkisyan dün istifa etti.

Ukrayna'da 2014 yılında eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in AB ile işbirliği anlaşmamasının ardından çıkan ve ‘Maydan' olayları olarak anılan protestoların ardından Yanukoviç ülkeyi terk etmişti.