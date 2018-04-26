Rusların yüzde 66'sı Rusya'nın Esad'ı korumasını istiyor

© Sputnik / Maxim Blinov Lavrov: Suriye'yi bölme ve kalıcı güç oluşturma girişimleri kabul edilemez

VTSIOM'un Sputnik'le işbirliği ile 14-15 Nisan tarihlerinde 2 bin katılımcı ile gerçekleştirdiği ankete göre, Rusların yüzde 66'sı ABD'nin olası saldırısına karşı Moskova'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemesini istiyor.

Ankete katılan erkeklerin yüzde 76'sı, 60 yaş üstü kişilerin de yüzde 75'i bu görüşü savunuyor.

Öte yandan katılımcıların yüzde 18'i de böyle bir adımı doğru bulmadığını söylerken, yüzde 12'si de Suriye'ye askeri destek vermemesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 6'sı da bunun kesinlikle yapılmaması görüşünü destekliyor.

ABD, İngiltere ve Fransa 14 Nisan'da Suriye'ye füze saldırısı gerçekleştirmişti.