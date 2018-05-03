Lavrov: ABD, Suriye'nin bölünmesi yönünde hareket ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda aktif bir şekilde yerleşmeye devam ettiğini, fiilen Suriye'nin bölünmesi yönünde hareket ettiğini söyledi.

İtalya'da yayınlanan Panorama dergisine konuşan Lavrov, "ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray yeminlerle Suriye'deki hedeflerinin ülkedeki teröristleri kovmak olduğunu söylese de, ABD sahada aktif bir şekilde Fırat Nehri'nin doğusunda yerleşmeye devam ediyor, fiilen Suriye'nin bölünmesi yönünde hareket ediyor. Bunlar da ABD'nin bazı müttefiklerini cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı.

'WASHINGTON'IN EYLEMLERİ VE SÖYLEMLERİ ÇELİŞİYOR'

Lavrov, ABD'nin Suriye'deki durumunda, Washington'ın Rusya'ya karşı söylemleri ile eylemleri arasındaki gibi bir uyuşmazlığın olduğunu ifade etti.

Rus Bakan, "Maalesef Washington'dan gelen açıklamalarla gerçekte yapılanların birbiriyle uyumlu olmaması durumuyla sıkça karşılaşıyoruz. Yalnızca ABD- Rusya ilişkilerinde değil, başka uluslararası konularda da" dedi.