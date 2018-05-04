Rusya’dan Ermenistan’a çağrı: İç sorunları Anayasa çerçevesinde çözün

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Ermenistan’daki sorunların Anayasa çerçevesinde, tüm siyasi tarafların diyaloğu yoluyla çözülmesinden yana olduğunu söyledi.

© AFP 2018 / SERGEI KARPUKHIN / POOL Kremlin: Seçim sonuçları ne olursa olsun Ermenistan’la iyi ilişkilerimiz devam etmeli

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova "Biz kendi açımızdan her zaman kardeş ülke Ermenistan'daki iç sorunların Anayasa, hukuk çerçevesinde, farklı siyasi güçlerin diyaloğu yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu belirttik" dedi.

Zaharova, Moskova'nın Erivan'la partnerlerimizle işbirliği, müttefikliğini geliştirmeye yönelik çalışmaları sürdürmek istediğini ekledi.

Ermenistan'da yaklaşık 2 hafta süren protestoların ardından başbakan olan eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan istifa etmişti.

Daha sonra protestolara liderlik eden Paşinyan, Yelq partisi tarafından aday gösterilmişti. Parlamentodaki iki partinin desteklediği Paşinyan, Cumhuriyetçi Parti'nin destek vermemesi nedeniyle 1 Mayıs'ta parlamentodaki seçimde yeterli oy alamamış ve seçilememişti.

105 koltuklu Ermenistan Parlamentosu'nda Cumhuriyetçi Parti'nin 58 milletvekili bulunuyor. Tekrar aday olan Paşinyan'ın parlamentoda başbakan seçilebilmesi için en az 53 oy alması gerekiyor.

Eğer 8 Mayıs'ta da bir başbakan seçilemezse parlamento feshedilecek ve erken seçim çağrısı yapılacak.