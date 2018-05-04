Kırım'a yeni S-400 ve Pantsir geliyor

© AFP 2018 / Wael Hamedan Rus vekil: Esad, çocuklarının geçen yıl Kırım'a gittiğini söyledi

Rus komutan, Kırım'daki Rusya Hava Kuvvetleri'nin ve hava savunma birliklerinin şu anda en yeni silah sistemleriyle donatılmış olduklarına, havalimanlarında Su-30M avcı uçaklarının, Ka-52 (Aligator) ve Mi-28N (Gece avcısı) helikopterlerinin sürekli olarak göreve hazır vaziyette bekletildiklerine, S-400 hava savunma sistemlerinin ve Pantsir uçaksavar füze sistemlerinin de nöbette olduklarına dikkat çekti.

SİLAHLAR TÜMÜYLE YENİLENİYOR

Geçen yıl Rusya'nın Güney Askeri Bölge'sinde görev yapan 20'yi aşkın askeri birliğin kullandığı silahlar yeni ve modernize edilmiş silahlarla değiştirilmişti.

Artık bu bölgedeki Rus askeri birliklerinde kullanılan yeni silahların oranı, yüzde 63'ün üzerinde. Gelecek yılın başlarına doğru bu oranın yüzde 70'e çıkması bekleniyor.

400 KM MENZİLLİ S-400 TRIUMF



S-400 'Triumf' hava savunma sistemleri, gökyüzünü bombardıman uçakları ve avcı uçaklarının yanı sıra balistik füzelere karşı koruyor ve aynı zamanda karadaki hedeflere karşı da kullanılabiliyor.

S-400'lerin menzili 400 kilometreye ulaşıyor. Sistem, 30 kilometrelik yükseklikteki hava hedeflerini de vurma kapasitesine sahip.

YAKIN MESAFELİ KORUMA SAĞLAYAN PANTSIR-S

NATO kod adı SA-22 Greyhound olan Pantsir-S1 karadan havaya uçaksavar füze sistemleriyse tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.

Pantsir-S1, savunulan hedefleri kara ve deniz tehditlerine karşı koruma kapasitesine de sahip.