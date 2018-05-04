FSB, saldırı hazırlığı yapan 2 cihatçı lideri öldürdü

FSB'den yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, Stavropol'de özel bir operasyon düzenledi.

Saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen cihatçı hücreye yönelik operasyon sırasında 2 militanın silahla karşılık vermesi sonucunda yaşanan çatışmada militanlar etkisiz hale getirildi.

Öldürülen militanların grubun liderleri olduğu tespit edildi.

Militanların faaliyet yürüttüğü yerde yapılan aramalarda patlayıcı madde laboratuvarı bulundu, el yapımı patlayıcı ile çok sayıda silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi.

Geçen hafta IŞİD'in Moskova'daki uyuyan hücresine bağlı 4 militanın gözaltına alındığını duyuran FSB, örgütün başkentte planladığı saldırıların önlendiğini belirtmişti.

2017'DE 25 SALDIRI ÖNLENDİ

FSB Başkanı Aleksandr Bortnikov, 2017 yılında 25 saldırıyı önlediklerini, militanların 4 saldırı gerçekleştirmeyi başardığını söylemişti.

2018'İN İLK ÇEYREĞİNDE 6 SALDIRININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

2018'in ilk çeyreğindeyse Rus istihbaratı, 6 saldırı düzenlemeyi planlayan 12 hücreyi imha etti. Operasyonlar sırasında 189 militan gözaltına alınırken 15 militan öldürüldü.