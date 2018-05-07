Ruslara göre Putin'in en önemli başarısı, süper güç statüsünün yeniden kazanılması

Rusya halkı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki üçüncü dönemde elde ettiği en önemli başarının süper güç statüsünün yeniden kazanılması olduğunu düşünüyor.

© REUTERS / Sergei Bobylyov Almanlar, Fransızlar ve İtalyanlar'a göre dünyanın en güçlü lideri Putin

Vladimir Putin, bugün yemin ederek Kremlin'deki 4. dönemine resmen başladı. Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center, bir anket yaparak, halka Rus liderin 2012-2018 yılları arasındaki 3. dönemdeki en önemli başarılarını sordu.

Halkın yüzde 47'si, Rusya'nın süper güç statüsünü yeniden kazanmasını Rus liderin en önemli başarısı olarak niteledi.

'KUZEY KAFKASYA'DAKİ DURUMUN NORMALE DÖNMESİ İKİNCİ SIRADA'

Kuzey Kafkasya bölgesindeki durumun normale dönmesi, yüzde 38'lik oranla ikinci sırada yer alırken bunu yüzde 27 ile Rusya Federasyonu'nun çöküşünün önlenmesi, yüzde 24 ile maaşların ve emekli aylıklarının artması, yüzde 22 ile de ülkedeki ekonomik reformların sürmesi izledi.

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Ankette Putin'in 3. dönemdeki başarısızlıkları da soruldu. Halkın yüzde 45'i eşit gelir dağılımının sağlanamamasını bu dönemdeki en belirgin başarısızlık olarak niteledi.

Putin, 18 Mart'ta yapılan seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 77'sini alarak yeniden Kremlin'e çıkmaya hak kazanmıştı.

Bugün Kremlin'de yemin eden Putin, 2024 yılına kadar görevine devam edecek.