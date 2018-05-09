Ukrayna, 2 Rus gazeteciyi sınır dışı etti

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rossiya televizyonu muhabiri Valentina Solovyeva ile Perviy kanal muhabiri Olga Yuryeva'yı sınır dışı etti.

SBU'dan yapılan açıklamaya göre İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın Ukrayna'daki yansımalarıyla ilgili haber hazırlamak üzere Kiev'e giden Solovyeva ve Yuryeva sınır dışı edildi.

SBU, Rus gazetecilere propaganda faaliyetleri yürütme ve Ukrayna'nın ulusal güvenliğine zarar verme suçlaması yöneltti.

Solovyeva Rusya'ya gönderilirken, Yuryeva ise Kazakistan'a ihraç edildi.

SBU daha önce de Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu'ndan (VGTRK) Tamara Nersesyan'ı sınır dışı etmişti.