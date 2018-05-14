Rus vekil: ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması kışkırtıcı bir adım

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının, tüm uluslararası toplumun fikrine tamamen aykırı olan açıkça kışkırtıcı bir adım olduğunu belirtti.

Slutskiy, bugünkü basın toplantısında, "ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması, tüm uluslararası toplumun fikrine tamamen aykırı olan açıkça kışkırtıcı bir adım. BM Güvenlik Konseyi kararlarını göz ardı etme çizgisinin ABD'nin dış politikasında gündelik uygulamaya girdiği ve Washington'un kartviziti haline geldiği yönünde izlenim oluşuyor. Şunu kabul edelim ki bu adımın hiçbir jeopolitik gereksinimi yok, bu nedenle yeni ABD yönetimi kaprisini tatmin etmek için yaptıklarıyla Ortadoğu'da yeni yangını körüklüyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki protestolara işaret eden Slutskiy, "ABD, Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne yardımcı olmak yerine sadece yeni sorunlar yaratıyor" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonrası, bugün Kudüs'e taşınan ABD büyükelçilik binasına karşı Gazze sınırında düzenlenen protestolarda İsrail'in müdahalesi sonucu 50'yi aşkın kişi hayatını kaybetti.