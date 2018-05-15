Kırım Köprüsü, Putin tarafından açıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ile Rusya’yı birbirine bağlayacak Kırım Köprüsü’nün açılış törenine katıldı.

Köprünün resmi açılış törenine inşaat çalışmalarında yer alan işçiler de katıldı ve özel ekipmanlarla köprüdeki ilk geçişi yaptı.

Köprüden normal geçişler, yarından itibaren başlayacak.

Köprünün yapım çalışmaları, Mayıs 2015'te başladı. Proje, daha önce birbirine sadece feribot seferleriyle bağlanan Rusya ve Kırım arasındaki ulaşım kolaylaştırmayı hedefliyor.

Putin drives truck as Crimean Bridge opens for public — WATCH LIVE: https://t.co/EZhVqYVGL6 pic.twitter.com/QTz7HvvZi8 — RT (@RT_com) 15 Mayıs 2018

Köprünün inşaat çalışmaları, iş takviminden 6 ay önce tamamlandı.

Kerç Boğazı'nda yer alan köprü, 19 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun köprüsü olma özelliğini taşıyor.