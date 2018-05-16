Zaharova, Kırım'dan Ukrayna'ya seslendi: Rus gazetecilere karşı eylemlerinize karşı çıkıyoruz, keyfi hareketlerinize son verin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna güvenlik güçlerinin Kiev’deki RİA Novosti ofisini aramasına ve Rus gazetecilere karşı eylemlerine kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi. Zaharova, Kiev'e gazetecilere karşı keyfi hareketlerini durdurma çağrısı da yaptı.

© Sputnik / Anton Denisov Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev’de RİA Novosti ofisine zorla girdi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Kiev'de Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı bünyesinde faaliyet gösteren RİA Novosti'nin Ukrayna ofisine zorla girmiş ve arama yapmıştı.

Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprünün inşa edildiği Kerç kentinde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova "Ukraynalı yetkililerin Rus ve diğer basın kuruluşlarının temsilcilerine yönelik hayret verici eylemleri var. Rossiya Segodnya'da gerçekleştirilen aramalara kararlılıkla karşı çıkıyoruz" dedi.

'GAZETECİLERİN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR'

Zaharova, Kiev'de dün gözaltına alınan RİA Novosti Ukrayna'nın yöneticisi Kirill Vışinskiy'nin serbest bırakılması için de her türlü çabayı göstereceklerini kaydetti.

Zaharova "Ukrayna topraklarında gazetecilerin haklarının kaba bir şekilde ihlal edilmesine karşı kızgınlığımızı dile getiriyor, Kiev'i propaganda savaşı ile mücadele bahanesiyle gazetecileri hedef alan keyfi hareketlerini sona erdirmeye çağırıyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan, Kerç kentindeki ‘Kırım Köprüsü'nün otoyol bölümünü açmıştı. Böylece köprüde araç trafiği planlanandan 6 ay önce başlatılmış oldu.