Rusya, Arktik'e Tu-160 süpersonik stratejik bombardıman uçağı gönderecek

© Sputnik / Maksim Bogodvid Rus bombardıman uçağı Tu-160 Amerikan menşeili ‘rakibiyle’ karşılaştırıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'ya demeç veren Tümgeneral Kobılaş, "Tu-160 uçaklarını bu yıl Arktik'e, Rusya'nın en doğusundaki Anadır kasabasına göndereceğiz. Arktik bizim için stratejik önem taşıyor. Bu bölgede yeni hava meydanları ve deniz sınırlarımızda güvenliği artırmanın farklı yollarını keşfediyoruz" dedi.

Anadır, Arktik'te yer alan Rusya'nın en doğusundaki kasabadır. Rus Tu-22M stratejik bombardıman geçen yıl ilk kez Anadır'a ve Rusya'nın kuzeybatısındaki Vorkuta'ya uçmuştu.