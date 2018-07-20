Rusya: Putin'in Beyaz Saray ziyareti ihtimalini konuşmaya açığız

Antonov soru karşısında, "Rusya bu tür tekliflere her zaman açık. Bu konuyu görüşmeye hazırız" dedi.
Diğer taraftan Antonov, bir sonraki görüşme hakkında düşünmeden önce Helsinki'deki zirvenin sonuçlarının sindirilip, liderler arasında varılan anlaşmaların yerine getirilmesi gerektiğini de ekledi.
'KARAR KREMLİN'İN'
Helsinki'deki görüşmeden beri ABD'de tartışmalar dinmiyor. Trump'ın zirve sonrasında, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale etmediğini belirttiğinde Putin'e inandığını söylemesi, hem Demokratlar ve istihbaratçıların yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'den de eleştiri toplamıştı.
Nitekim Trump daha sonra bu açıklamasını düzeltip, Rusya'yı seçimlere müdahale etmekle suçlayan ABD istihbaratına güveninin tam olduğunu ifade etmişti.
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