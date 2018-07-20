Rusya: Putin'in Beyaz Saray ziyareti ihtimalini konuşmaya açığız

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beyaz Saray'ı ziyaret etmesi ihtimalini görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

© REUTERS / Leonhard Foeger Trump: Putin'le ikinci görüşmemi dört gözle bekliyorum

Rus Büyükelçi Antonov'a, ABD Başkanı Trump'ın hafta başında Helsinki'de bir araya geldiği Rusya lideri Putin'i bir sonraki görüşmeleri için Beyaz Saray'a davet etmesi hakkında Moskova'nın ne düşündüğü soruldu.

Antonov soru karşısında, "Rusya bu tür tekliflere her zaman açık. Bu konuyu görüşmeye hazırız" dedi.

Diğer taraftan Antonov, bir sonraki görüşme hakkında düşünmeden önce Helsinki'deki zirvenin sonuçlarının sindirilip, liderler arasında varılan anlaşmaların yerine getirilmesi gerektiğini de ekledi.

'KARAR KREMLİN'İN'

Antonov ayrıca, zirvelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ya da ne zaman düzenleneceğine karar verenin Kremlin olduğu vurgusunu da yaptı.

Helsinki'deki görüşmeden beri ABD'de tartışmalar dinmiyor. Trump'ın zirve sonrasında, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale etmediğini belirttiğinde Putin'e inandığını söylemesi, hem Demokratlar ve istihbaratçıların yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'den de eleştiri toplamıştı.

Nitekim Trump daha sonra bu açıklamasını düzeltip, Rusya'yı seçimlere müdahale etmekle suçlayan ABD istihbaratına güveninin tam olduğunu ifade etmişti.