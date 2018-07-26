Rusya: Suriye’de birkaç militan grubu taarruza geçmeye hazırlanıyor

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin komutanı Tümgeneral Aleksey Tsıgankov, basın mensuplarına bugün yaptığı açıklamada birkaç militan grubunun hükümet güçlerine karşı saldırı planı yaptığını belirtti.

Tsıgankov, "Elimizdeki bilgiye göre Heyet Tahrir el-Şam (el Nusra Cephesi), Cebhat Tahrir es-Suriya, Sukur el-Şam ve Feylak el-Şam gruplarının liderleri, hükümet güçlerinin mevzilerine yönelik taarruza geçmek üzere ortak komuta merkezi oluşturma konusunda anlaştı. Bunun yanında aynı anda kuzey Lazkiye dağları, Hama ve İdlib'in sınırındaki El-Gab vadisi, Halep'in batısında kalan bölgeler dahil olmak üzere birkaç istikamette birden büyük grupların yoğunlaştığı tespit edildi. Bu bölgelere takviye kuvvet ve seçilmiş militan kadroları aktarılıyor, zırhlı araçlar getiriliyor" ifadelerini kullandı.