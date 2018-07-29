Moskova bölgesinde otobüs kazası: 16 yaralı

Moskova’nın Domodedovo bölgesinde Moskova-İjevsk seferini yapan otobüs yoldan çıkarak devrildi. İki sürücü ve 27 yolcunun bulunduğu otobüsün yaptığı kazada 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova-İjevsk seferini yapan şehirlerarası otobüsün Moskova’nın Domodedovo bölgesinde saat 16.50’de yoldan çıkarak devrildiği belirtildi.

Bakanlık yetkilisi, “Otobüs sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti, otobüs yoldan çıkarak devrildi” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa otobüsteki yolculardan 16 kişinin yaralandığı, yaralıların arasında çocuk olmadığı kaydedildi. Yaralılar tedavi için civardaki hastanelere sevk edildi.

Sputnik’e konuşan bir polis yetkilisi, kaza yapan otobüste Rusya’ya bağlı Udmurtiya Cumhuriyeti’nin halk müziği ve dans topluluğu sanatçılarının bulunduğunu aktardı.

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