Moskova bölgesinde otobüs kazası: 16 yaralı

Bakanlık yetkilisi, “Otobüs sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti, otobüs yoldan çıkarak devrildi” diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa otobüsteki yolculardan 16 kişinin yaralandığı, yaralıların arasında çocuk olmadığı kaydedildi. Yaralılar tedavi için civardaki hastanelere sevk edildi.
Sputnik’e konuşan bir polis yetkilisi, kaza yapan otobüste Rusya’ya bağlı Udmurtiya Cumhuriyeti’nin halk müziği ve dans topluluğu sanatçılarının bulunduğunu aktardı.
В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус https://t.co/XffXXknu69 pic.twitter.com/oWMxMHaWEi— РИА Новости (@rianru) July 28, 2018
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