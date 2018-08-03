Karadeniz’deki 'tehlikeli yakınlaşma', yanlış alarm çıktı

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Antalya’dan Moskova’ya giden Rus yolcu uçağı ile başka bir uçak arasında, Karadeniz’de gerçekleştiği söylenen tehlikeli yakınlaşmanın 'yanlış alarm'dan kaynaklandığını söyledi.

Rosaviatsiya'dan RIA Novosti'ye yapılan açıklamada, "Tehlikeli bir karşılaşma olmadı. Uçuş güvenliğine yönelik bir tehdit yoktu. Uçaktaki tehlikeli yakınlaşma uyarı sistemi yanlış alarm verdi" dendi.

Daha önce Rus devlet kurumu Hava Trafik Yönetimi (ATM), 1 Ağustos Çarşamba günü sabah saat 10.00'da (TSI), Antalya'dan Moskova'ya giden iFly havayolu şirketine ait A330 tipi yolcu uçağının, Karadeniz'in uluslararası suları üzerinde Türk hava trafik kontrol alanında, ‘tehlikeli yakınlaşma' uyarısı verdiği belirtilmişti.