Rusya'da helikopter düştü: 18 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'da havalandıktan kısa bir süre sonra yere sert iniş yapan helikopter alev aldı. Kazada helikopterde bulunan 18 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir helikopter düştü, 3 mürettabat ile 15 yolcu hayatını kaybetti.

Krasnoyarsk bölgesinde, Utair havacılık şirketine ait helikopter havalandıktın kısa süre sonra sert iniş yaptı.

© Sputnik / Maksim Bogodvid Çeçenistan'da helikopter düştü: En az 5 ölü

Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı.

İKİ İHTİMAL

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka Havaalanı'ndan kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtti.

Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

KARA KUTU BULUNDU

Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı.