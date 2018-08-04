Rusya'da helikopter düştü: 18 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir helikopter düştü, 3 mürettabat ile 15 yolcu hayatını kaybetti.
Krasnoyarsk bölgesinde, Utair havacılık şirketine ait helikopter havalandıktın kısa süre sonra sert iniş yaptı.
İKİ İHTİMAL
Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka Havaalanı'ndan kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtti.
Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.
KARA KUTU BULUNDU
Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı.
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