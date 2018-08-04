Rus uzman: Pentagon, Rusya'nın önerileri karşısında sorumlu bir tutum sergilemedi

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Rusya Savunma Bakanlığı'nın önerileri karşısında sorumlu bir tutum sergilemediğini ifade etti. Korotçenko, buna rağmen Rusya'nın Suriye krizinin çözümü konusunda ABD ile iş birliği yapmanın yollarını aramaya devam edeceğini kaydetti.

Sputnik'e konuşan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a iki ülke arasındaki gizli hat üzerinden gönderdiği mektuba ve Pentagon'un bu mektup karşısında sergilediği tutuma değindi.

© AFP 2018 / GABRIELLE LURIE Rus uzman: ABD, diğer ekonomileri yoğun baskı altına almaya çalışıyor

Korotçenko, "İçeriği gizli olan bir mektubun ABD medyası tarafından yayınlanmış olması üzüntü ve hayal kırıklığı yaratıyor. Bu durum, Pentagon'da askeri kurumların arasında yapılan gizli yazışmaların kamuya açıklanmaması gerektiğini anlamayan sorumsuz kişilerin bulunduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Rus uzman, bunun yanı sıra Rusya'nın eskiden de olduğu gibi iki ülkenin Suriye'deki iş birliğine odaklanmaya devam edeceğinden ve bu ülkedeki krizi çözme gerekliliğine dayanarak sığınmacıların geri dönmesi, iş sahibi olması ve Suriye ekonomisinin kalkınması için ABD ile mümkün olduğu kadar iş birliği yapacağından emin olduğunu vurguladı.

Korotçenko, "Bu nedenle top şimdi ABD tarafında, Pentagon henüz Suriye konusunda işbirliğine gerçekten hazır olduğunu göstermedi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Reuters, ABD hükümetinden alınan bir belgeye dayandırdığı haberinde Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a iki ülke arasında faal olan gizli hat üzerinden bir mektup göndererek Suriye'de işbirliği önerilerini ilettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine basına yansıyan haberlerle ilgili bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Gerasimov'un mevkidaşına mektup gönderdiğini doğrulayarak, ABD tarafının ikili temasları yalnızca karşılıklı mutabakatla kamuoyuna duyurma konusundaki anlaşmalara uymamasının hayal kırıklığı yarattığını belirtmişti.