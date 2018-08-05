Rusya'da gökten düşen cisim tartışma yarattı

Rusya'nın Sugra ve Nefteyugansk şehri sakinleri, yanarak gökten düşen cismin videosunu sosyal medyadan paylaştı.
Bazıları düşen cismin meteor olduğunu söylerken bazı sosyal medya kullanıcıları ise uzay fırlatma aracının bir parçası olduğu tahmininde bulundu.
Konuyla ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölge temsilciliğinden yapılan açıklamada, "İnsanların uçan bir şeyler gördüğü dışında somut bir bilgi yok. Ne gördüklerini kimse bilmiyor" denildi.
#метеорит#HappyEXOLDay #MeteorGarden pic.twitter.com/BKYfdkzJhW— Marie (@mv0208) August 5, 2018
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