Rusya Maliye Bakanlığı: ABD'nin Moskova'nın kamu borcuna yönelik olası yaptırım haberleri korkutucu değil

Rusya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, ABD'nin Moskova’ya yönelik olası yaptırımlarının Rusya’nın kamu borcunu kapsayabileceği yönündeki haberlerin yabancı yatırımcıların canını yakabileceğini, bu tür girişimlerin daha önce de duyurulduğu, ancak etkili olamadıkları belirtildi.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, "Rus finans piyasası bugün bir kez daha, Amerikalı parlamenterlerin Rusya'ya yönelik yaptırımların Rusya'nın devlet tahvillerini de kapsayacak şekilde önemli ölçüde genişlemesini öngören girişimleri hakkındaki haberler nedeniyle baskı altında kaldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu türden haberler şüphesiz portföylerinde Rus devlet tahvilleri bulunduran yabancı yatırımcılar için acı verici. Aynı zamanda Rus devlet tahvillerine yönelik daha önceki girişimler yürütülemedi, ABD Maliye Bakanlığı ise Kongre'ye sunduğu raporda bu tür kararların alınmasının Amerikalı yatırımcılar için oluşturacağı olumsuz etkiye işaret edildi" dendi.

Geçen hafta ABD'li saygın senatörlerden oluşan bir grup, Rusya'nın kamu borcuna ve devlet bankalarına yönelik yaptırımları da içeren bir yaptırım paketinin yer aldığı yasa tasarısını Kongre'nin üst kanadının onayına sunmuştu.