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    Rusya ve ABD bayrakları

    Rusya’dan ABD’nin Skripal olayı ile ilgili getirdiği yeni yaptırımlarına ilişkin açıklama: Drakonvari

    © AFP 2018 / Mladen ANTONOV
    Rusya
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    Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Washington’ın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayı ile ilgili Moskova’ya getirdiği yeni yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu. Büyükelçilik, yaptırımlar için ‘zalimce’ anlamına gelen ‘Drakonvari’ benzetmesini yaptı.

    Sergey Skripal
    © REUTERS / Toby Melville
    ABD’den Rusya’ya ‘Skripal davası’ yaptırımı
    Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, yazılı bir açıklamayla ABD'nin yaptırımlarına yanıt verdi.

    Büyükelçilik, açıklamada Washington'ın İngiltere vatandaşı Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya karşı Rusya hükümeti tarafından ‘Noviçok' sinir gazı kullanıldığı bahanesiyle uygulanan yaptırımları ‘Drakonvari' olarak nitelendirdi. Bu iddialarla ilgili hiçbir kanıtın sunulmadığı vurgulayan Büyükelçilik, Washington'ın Moskova'ya dayanaksız şekilde uygulanan bu yaptırımlarla ilgili bir açıklama yapmayı da reddettiğini kaydetti.

    Antik Yunan'da Atina'nın ilk kanun koyucusu olarak kabul edilen Drakon'un belirlediği kanunlar ‘Drakon kanunları' olarak biliniyor. ‘Draconian' (Drakonvari) sıfatı ise aşırı katı veya sert bir tedbiri nitelemek için kullanılıyor. Nitekim Drakon'un yasaları da son derece ‘zalimceydi' ve küçük suçlar için dahi idam gibi sert bir cezayı öngörüyordu.

    İngiltere, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde ‘Noviçok' olarak andığı A-234 sinir gazının kullanıldığını ileri sürmüş ve olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Londra'nın bu iddialar çerçevesinde Rus diplomatları sınırdışı etmesinin ardından çok sayıda Batı ülkesi de bu adıma destek için diplomatları sınırdışı etme yöntemine başvurmuştu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, dün olayla ilgili Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldığını duyurmuş ve Moskova'ya uluslararası soruşturmacılara izin verme çağrısı yapmıştı. Üst düzey bir dışişleri bakanlığı kaynağı da gazetecilere yaptığı açıklamada ilk yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini ve hassas ulusal güvenlik malzemelerinin Rusya'ya ihraç edilmesine ilişkin lisansların yasaklanacağını söylemişti.

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    Etiketler:
    Noviçok, Drakon'un yasaları, Drakon, Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı, Atina, ABD, Rusya
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