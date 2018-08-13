Rus askerler, Hmeymim üssüne yaklaşan iki İHA’yı imha etti

Tsıgankov, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Son bir günde Hmeymim hava üssündeki hava sahası kontrol araçları, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde yasadışı silahlı oluşumların kontrolündeki bölgeden fırlatılan iki İHA tespit etti. Hedef, hava üssüne güvenli bir mesafedeyken uçaksavar silahlar aracılığıyla imha edildi" ifadelerini kullandı.
© REUTERS / Rusya Savunma Bakanlığı
Rus Tümgeneral, olayda yaralanan veya maddi hasarın olmadığını, Hmeymim'deki Rus hava üssünün işlevlerini planlı bir şekilde sürdürmeye devam ettiğini aktardı.
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