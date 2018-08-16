Peskov'dan üçüncü Putin- Erdoğan- Ruhani zirvesi hakkında açıklama

Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında İran'da yapılması planlanan Suriye konulu üçüncü zirve hakkındaki soruları yanıtladı.

Peskov, "Üçüncü zirveyi eylülün ilk 10 günü içinde gerçekleştirme olasılığı üzerinde çalışılıyor. Bu yönde görüşler var. Üç liderin programı hakkında diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlandıktan sonra bu konuyla ilgili açıklamayı yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünkü açıklamasında, liderler arasındaki üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılmasının planlandığını belirtmişti.