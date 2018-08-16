Streamline gemisi Rus mürettebatıyla 2 aydır İstanbul'da tutuklu

Rusya Denizciler Meslek Birliği Başkanı Aleksandr Rubtsov, tadilat için İstanbul'a gelen Streamline yük gemisinin borçları nedeniyle tutuklandığını, geminin 11 Rus mürettebatının yaklaşık 2 aydır ülkelerine dönemediğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Rusya Denizciler Meslek Birliği Başkanı Aleksandr Rubtsov, Streamline yük gemisinin tadilat için Rostov kentinden İstanbul'a gittiğini, geminin daha sonra Rusya'ya geri dönüş yapmasının planlandığını ifade etti.

Rubtsov "Gemi İstanbul'a gittiğinde eski sahibinden kalan borçları nedeniyle tutuklandı. Borcun tutarı yaklaşık 500 bin dolar. Gemide 11 mürettebat var, 9'u Rostov bölgesinden, yaklaşık 2 aydır gemiden ayrılamıyorlar. Geminin sahibi ile irtibat kurulamıyor" dedi.

Rubtsov, birliğin Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yardım istediğini, geminin kaptanının konuyla ilgili bir mektup yazdığını belirtti.

"Konsolosluktan cevap geldi. Durumu kontrol altına alacaklar. Gemidekilere gıda verilecek" diyen Rubtsov, sorunun geminin satılmasıyla ya da sahibinin ortaya çıkıp durumu halletmesiyle çözülebileceğini ifade etti.

Rubtsov "Denizcilere her halükârda çalıştıkları ve geri dönüş için ücretleri ödenecek. Eve kesinlikle dönecekler" dedi.

Birliğe göre, denizciler 3 Temmuz'dan beri ücretlerini almadı ve denizcilerin 36 bin doların üzerinde alacağı bulunuyor.