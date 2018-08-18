Rosselhoznadzor, Türkiye'den gelen enfeksiyon kapmış ürünlerin artışına dikkat çekti

Perşembe günü Moskova'da, Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Danışmanı Feridun Başer ile Rosselhomnadzor başkan yardımcısı Yulia Şvabauskiene arasında bir toplantı düzenlendiği bildirildi. Yulia Şvabauskeene toplantıda, Rusya'daki bitkisel karantinanın yüksek seviyelere çıktığının tespit edildiğine dikkat çekti. 2018'de 525 enfekte ürün tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, enfeksiyon kapmış partilerin başını 152 vaka ile domatesin çektiğinin tespit edildiği belirtildi.

Rosselhomnadzor açıklamasının devamında "Bu bakımdan Rus tarafı, karantina organizmaları ile enfekte olmuş, Rusya'ya ithal edilen ürün gruplarının sayısındaki artıştan oluşan negatif bir eğilimin ortaya çıktığını tespit etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Rus tarafı, Türk tarafına Rusya'ya teslim edilmesi gereken bitki ürünlerinin belgelendirilmesi alanında güçlendirme çalışmaları yapılmasını tavsiye etti. Rosselhomnadzor laboratuvar ürün araştırmalarını yürütmede metodolojik yardım sağlamaya hazır olduğunu da belirtti.