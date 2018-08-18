Rusya’da savaş uçaklarının otobana inişi nefes kesti

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde bulunan Habarovsk kentinin sakinleri, Vostok-2018 tatbikatına katılan Rus savaş uçaklarının otobana inişlerini ilgiyle izledi.
Youtube'da yayınlanan çekimlerde, savaş uçaklarının insanların üzerinde alçak uçuş yaparak yavaşça otobana indikleri görülüyor.
Habarovsk Otoyolları İdaresi'nin açıklamasında, tatbikat dolayısıyla otobanın 2 kilometrelik bir kısmının kapatıldığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlerde, tatbikata Su-30SM, Su-35 ve MiG-31 uçaklarının katıldığı ifade edildi.
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