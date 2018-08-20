'Brunson neden değil bahane'

© REUTERS / Joshua Roberts Rus uzman: Rahip Brunson krizi ABD için fırsat oldu, aslında farklılıklar çok daha derin

Sputnik radyosundaki KompAs programında, Washington ve Ankara arasındaki gerilimin nedenlerini değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Boris Dolgov, Türkiye'nin Rusya'yı caydırma konusunda ABD'nin umutlarını karşılamadığını, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini alma kararının da Washington'un sabrını taşıyan son damla olduğunu dile getirdi.

Dolgov konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye sadece bir NATO üyesi değil, NATO içinde ABD için çok önemli olan bir üye. Çünkü burası ittifakın güney cenahı. Zira Rusya'yı caydırma politikası esas olarak askeri-politik bileşene dayanmakta. Tam da bu açıdan Türkiye oldukça önemli bir rol oynamalıydı. Türkiye ve ABD arasındaki soğumanın nedenlerinden biri de: Washington, Rusya'yı caydırma konusunda Ankara'nın NATO ve ABD'ye destek vereceğini umuyordu ama bu olmadı."

'EKONOMİK ANLAMDA TÜRKİYE İÇİN DURUM OLDUKÇA NEGATİF GELİŞİYOR'

Bundan sonraki gelişmelerin, Türkiye'nin ABD'ye tavizde bulunup bulunmayacağına bağlı olduğunu söyleyen Dolgov, bu konuda Ankara'dan hızlı eylemlerin beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Dolgov "Bu çatışma, oldukça ciddi bir şey ve ne kadar süreceği birçok faktöre bağlı. Öncelikle Türkiye konumunda sert mi olacak, yoksa ABD ile bir tür uzlaşmaya mı gidecek, buna bağlı. Birçok şey, Türkiye'nin ekonomi ve iç durumundaki gelişmelere bağlı olacak. Elbette birçok şey ‘kader dostlarının', yani ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan diğer ülkelerin nasıl hareket edeceğine de bağlı, çünkü ekonomik anlamda Türkiye için durum oldukça negatif gelişiyor" ifadelerini kullandı.