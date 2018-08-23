Moskova'nın merkezinde polislere silahlı saldırı

Moskova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırıda 1 polisin yaralandığı belirtilirken diğer polisin açtığı yanıt ateşle birlikte saldırganın yaralandığı bildirildi.

Yaralanan saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Rusya Soruşturma Komitesi Moskova İdaresi'nden Yuliya İvanova, "Sivtsev Vrajek Sokağı'nda hareket eden bir kişi, hiçbir neden olmadan yanından geçen polis memurlarına ateş açtı. Erkeğin yasadışı hareketine yanıt olarak polis memurları, kanunlara uygun bir şekilde silahını kullandı" diye açıklama yaptı.

İvanova, saldırganının Moskova'daki bir sağlık kuruluşuna götürüldüğünü bildirdi.