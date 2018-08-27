Peskov: ABD'nin yeni yaptırımlarına Rusya'nın çıkarlarına uygun yanıtlar verilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova yönetiminin ABD'nin Skripal vakasıyla bağlantılı olarak uygulamaya koyduğu yeni yaptırımların etkisini değerlendireceğini ve Rusya'nın çıkarlarına uygun yanıtlar vereceğini belirtti.

© REUTERS / Maxim Shemetov ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe girdi

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesinde Moskova'nın dahli olduğu iddiasıyla Rusya'ya uygulanan yeni yaptırımlar hakkında konuşan Peskov, Rus yönetiminin yeni yaptırımların etkilerini değerlendireceğini ve bunlara Rusya'nın çıkarlarına uygun şekilde nasıl yanıt verileceğini belirleyeceğini ifade etti.

Moskova'nın yanıt verme kararı alıp almadığına dair bir soru üzerine Peskov, "Şimdilik yeni kısıtlamaların gerçekten ne anlam ifade ettiğini, hangi eylemlerin Rusya'nın çıkarına olacağını anlamamız gerekiyor" yanıtını verdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce birçok kez yaptığı "Bu dostça olmayan adımlar karşısında ülkemizin çıkarlarına en uygun olan şey yapılacak" açıklamasını da anımsattı.

ABD'NİN YENİ YAPTIRIMLARI BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

ABD'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde Moskova'nın dahli olduğu iddiasıyla Rusya'ya getirdiği yeni yaptırımlar bugün yürürlüğe girmişti.

Yaptırım paketinde Rusya'ya 'acil insani yardım' gerekmedikçe her türlü dış yardımın yapılması, silah ve hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan ürünlerin ihracatı yasaklanmıştı.

Pakette ayrıca Rusya'ya hiçbir kurum ya da ajans tarafından veya ABD hükümetinden hiçbir araç üzerinden kredi, kredi garantisi ya da finansal destek sağlanmaması öngörülmüştü.